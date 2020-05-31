В США ожидают рост числа случаев заражения коронавирусом из-за протестов

Тим Уолз https://report.az/storage/news/9b6ffe3a0630afbb4900cd535578e7d7/701fcd13-3b1a-4e55-93aa-7ab460a1602c_292.jpg

Губернатор штата Миннесота Тим Уолз заявил 30 мая, что ожидает резкого роста числа заразившихся коронавирусом нового типа в связи с продолжающимися протестами, вспыхнувшими из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией в Миннеаполисе.

Об этом Report передает со ссылкой на зарубежную прессу.

"Я глубоко обеспокоен тем, что ситуация (протесты) распространяется с очень большой скоростью, - приводит слова губернатора телекомпания CNN. - Нас ожидает резкий скачок (случаев вызываемого коронавирусом заболевания) COVID-19".

Уолз также добавил, что в тюрьмах штата достаточно мест для того, чтобы принять всех задержанных в ходе протестных акций.