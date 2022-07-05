В США отметили День независимости

Американцы в 246-й раз отметили День независимости Соединенных Штатов.

Американцы в 246-й раз отметили День независимости Соединенных Штатов.

Как передает местное бюро Report, в этом году миллионы людей приняли участие в фейерверке, который в предыдущие годы был организован ограниченно из-за пандемии.

Исторический день отметили в столице Вашингтоне на большой площади со зданием Конгресса США и памятником Линкольну.

Еще одним центром крупнейшего в мире шоу фейерверков, которое традиционно каждый год устраивается к празднику, стало восточное побережье Нью-Йорка.

Начавшись с нью-йоркской Таймс-сквер, красочное шоу фейерверков, прошедшее вокруг Бруклинского и Манхэттенского мостов, завершилось на "Эмпайр-стейт-билдинг".

Красочное шоу, организованное полицейским управлением Нью-Йорка, транслировалось в прямом эфире на мониторах, расставленных на улицах, и на местных телеканалах.

Отметим, что 4 июля отмечается в США как день принятия Декларации независимости США, провозгласившей независимость страны от Великобритании в 1776 году. Большинство американцев называют этот праздник "Четвертое июля".