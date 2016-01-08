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    ​В США отказались комментировать атаку на посольство Ирана в Йемене

    Информацию о применении арабской коалицией запрещённых кассетных бомб Кирби никак не пояснил

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ В США отказались комментировать атаку на посольство Ирана в Йемене.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, представитель Госдепа США Джон Кирби заявил об отсутствии внешних повреждений здания диппредставительства.

    Информацию о применении арабской коалицией запрещённых кассетных бомб Кирби никак не пояснил.

    7 января Тегеран обвинил Саудовскую Аравию в нанесении авиаудара по посольству Ирана в Йемене. Сообщалось, что несколько охранников дипмиссии получили ранения.

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