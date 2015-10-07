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    ​В США освободят шесть тысяч заключенных в целях экономии

    Выйдут на свободу лишь те, кто не был уличен в насильственных преступлениях

    Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Министерство юстиции США выпустит на свободу шесть тысяч заключенных, приговоренных к тюремному заключению за торговлю и хранение наркотиков.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, узники выйдут на свободу в период с 30 октября по второе ноября этого года.

    Данное единоразовое освобождение заключенных из федеральных тюрем станет крупнейшим в истории страны. Выйдут на свободу лишь те, кто не был уличен в насильственных преступлениях.

    Минюст решил пойти на эту меру в связи с тем, что американские пенитенциарные учреждения переполнены. Это влечет за собой чрезмерно крупные расходы бюджетных средств. В настоящее время в стране более 200 тысяч человек отбывают наказание в федеральных тюрьмах.

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