​В США освободят шесть тысяч заключенных в целях экономии

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Министерство юстиции США выпустит на свободу шесть тысяч заключенных, приговоренных к тюремному заключению за торговлю и хранение наркотиков.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, узники выйдут на свободу в период с 30 октября по второе ноября этого года.

Данное единоразовое освобождение заключенных из федеральных тюрем станет крупнейшим в истории страны. Выйдут на свободу лишь те, кто не был уличен в насильственных преступлениях.

Минюст решил пойти на эту меру в связи с тем, что американские пенитенциарные учреждения переполнены. Это влечет за собой чрезмерно крупные расходы бюджетных средств. В настоящее время в стране более 200 тысяч человек отбывают наказание в федеральных тюрьмах.