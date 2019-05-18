​В США освободили арестованных в посольстве Венесуэлы активистов

Суд федерального округа Колумбия принял решение об условном освобождении до следующего заседания четырёх активистов, которые были арестованы 16 мая в посольстве Венесуэлы в Вашингтоне.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", активистов обвиняют в препятствовании деятельности федеральных правоохранительных органов США, выполняющих функции по охране.

Предъявленное обвинение предусматривает максимальное наказание в виде 1 года тюрьмы и штрафа в размере $100 тыс.

Следующее заседание суда назначено на 12 мая.

Также участникам акции запретили подходить к зданию посольства ближе, чем на 30 метров и находиться возле представителей венесуэльской оппозиции.