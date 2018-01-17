В США осужденный по ошибке человек получил 1 млн. долларов компенсации

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Житель американского Детройта, отсидевший 25 лет в тюрьме по ложному обвинению в убийстве, получит миллион долларов в качестве компенсации.

Как передает Reportсо ссылкой на Associated Press, осужденный по ложной информации полиции получит компенсацию в соответствие с государственной программой.

Освободившийся год назад 51-летний Дэсмонд Рикс обвинил полицейских в преднамеренной подмене гильз, на основе которых его обвинили в убийстве. Главный прокурор штата Мичиган заявил, что выплата компенсации Д.Риксу было правильным решением. Бывший заключенный считает, что ему должны выплатить еще 216 тыс. долларов.

Д.Рикс планирует потратить выплаченную ему компенсацию для открытия своего бизнеса в строительной сфере и помочь мальчикам, которые растут без отцов.

В прокуратуре штата заявили, что в виду того, что прошло много лет со дня подмены гильз сотрудниками полиции, возбуждать уголовное дело против них будет нецелесообразным.