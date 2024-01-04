В США определился новый кандидат в президенты

Роберт Кеннеди-младший собрал необходимое количество подписей в штате Юта для выдвижения в президенты США.

Роберт Кеннеди-младший собрал необходимое количество подписей в штате Юта для выдвижения в президенты США.

Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт политика.

Таким образом в США определился новый кандидат для участия в президентских выборах в 2024 году.

Ожидается, что 3 января Кеннеди-младший анонсирует планы по попаданию в списки кандидатов во всех 50 штатах.

До этого Кеннеди-младший в интервью телеканалу Fox News обещал провести демонтаж «американской военной империи". Он пообещал положить конец "безрассудной и воинственной" политике, нацеленной на провокации КНР и Российской Федерации, а также ликвидирует большую часть военных баз Соединенных Штатов за границей и сократит численность Вооруженных сил страны.