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В США около 400 человек заразились сальмонеллезом

В США около 400 человек заразились сальмонеллезом Около 400 человек заразились сальмонеллезом в более чем 30 американских штатах в результате вспышки этой острой кишечной инфекции.
Другие страны
2 августа 2020 г. 13:24
В США около 400 человек заразились сальмонеллезом

Около 400 человек заразились сальмонеллезом в более чем 30 американских штатах в результате вспышки этой острой кишечной инфекции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CBS.

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (при Министерстве здравоохранения и социальных служб США) указало в качестве возможного источника инфекции красный лук, выращиваемый калифорнийской компанией Thomson International. Она отзывают все сорта - красный, белый, желтый и сладкий - своего лука, которые могли храниться рядом с потенциально зараженным сальмонеллами красным луком из-за риска перекрестного заражения.

По данным федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ), на данный момент в США зафиксировано 396 случаев заражения сальмонеллезом, 60 человек госпитализированы, летальных исходов не зарегистрировано. В Канаде, сообщил телеканал, также зафиксирована вспышка кишечной инфекции, которая может быть связана с США.

 

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