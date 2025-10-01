В США охотник перепутал подростка с белкой и выстрелил в него
Другие страны
- 01 октября, 2025
- 13:31
В США охотник выстрелил в 17-летнего Райана Карсона, приняв его за белку.
Как передает Report, об этом пишет Unilad.
Его госпитализировали, однако врачи не смогли спасти его жизнь. В средней школе Вашингтона, где Райан учился и играл за университетскую футбольную команду Washington High, прошла акция в его память.
Память о Карсоне почтили многие школьные округа Айовы: команды в предстоящих матчах выйдут в черно-оранжевых цветах Washington High.
