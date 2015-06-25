​В США официально вынесен смертный приговор Джохару Царнаеву

Баку. 25 Июня. REPORT.AZ/ На заседании суда в Бостоне был официально вынесен смертный приговор Джохару Царнаеву.

Как передает Report со ссылкой на CNN, при вынесении приговора судья сказал, что Царнаев навсегда запомнится как "символ дьявола".

Отмечается, что на Царнаева не будет наложен штраф за причинение морального ущерба, но он должен будет выплатить судебные издержки.

Выступая с последним словом в ходе судебного заседания, Царнаев принес извинения родственникам погибших в теракте людей.

15 апреля 2013 года в ходе Бостонского марафона произошел взрыв, в результате которого погибли три человека. Тамерлан Царнаев был убит полицейскими, его брат Джохар был впоследствии задержан.