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    ​В США официально обвинили российских хакеров в кибератаке на Пентагон две недели назад

    Киберпреступникам не удалось завладеть какой-либо секретной информацией

    Баку. 07 Августа. REPORT.AZ/ Представители Пентагона заявили, что 25 июля текущего года российские хакеры совершили "сложную кибератаку" на электронную почту генштаба.

    Как передает Report, в оборонном ведомстве США сообщили, что данная кибератака затронула около 4 000 сотрудников генштаба.

    На данный момент еще не ясно, действовали хакеры самостоятельно или по приказу правительства РФ. Подчеркивается, что киберпреступникам не удалось завладеть какой-либо секретной информацией.

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