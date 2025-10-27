В США обязали Firearms выплатить Украине 20 млн евро за сорванный контракт

Американская компания Firearms, ранее заключившая контракт на поставку Украине боеприпасов на сумму около $1 млрд, не выполнила свои обязательства и теперь обязана вернуть Киеву полученный аванс вместе с судебными расходами.

Как передает Report, об этом пишет издание The Financial Times.

На основе сделки, заключенной в 2022 году, компания должна была поставить боеприпасы, включая около 10 млн 23-миллиметровых зенитные пушки, десятки тысяч реактивных снарядов для РСЗО "Град", а также минометы и другие виды вооружений. Украина перечислила компании аванс в размере 17 млн евро.

Впоследствии выяснилось, что у фирмы не было необходимой инфраструктуры, опыта экспорта и хранилищ для боеприпасов подобного масштаба. В результате ни одна единица продукции так и не была поставлена.

Федеральный суд США обязал Firearms вернуть Украине всю сумму аванса и компенсировать проценты и издержки, в результате чего объем выплат превысит 20 млн евро.