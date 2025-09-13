Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    В США объявили угрозу цунами из-за землетрясения на Камчатке

    Другие страны
    • 13 сентября, 2025
    • 08:20
    В США объявили угрозу цунами из-за землетрясения на Камчатке

    Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) объявило угрозу образования цунами из-за землетрясения на Камчатке.

    Как передает Report, об этом сообщила Геологическая служба США.

    По ее информации, магнитуда землетрясения составила 7,5 балла.

    Ранее сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,3 в 123 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 46,8 км, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН. 

    США землетрясение Камчатка цунами
    Kamçatkadakı zəlzələ ilə əlaqədar ABŞ-də sunami xəbərdarlığı edilib

    Лента новостей