В США объявили угрозу цунами из-за землетрясения на Камчатке
Другие страны
- 13 сентября, 2025
- 08:20
Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) объявило угрозу образования цунами из-за землетрясения на Камчатке.
Как передает Report, об этом сообщила Геологическая служба США.
По ее информации, магнитуда землетрясения составила 7,5 балла.
Ранее сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,3 в 123 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 46,8 км, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
