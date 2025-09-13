В США объявили угрозу цунами из-за землетрясения на Камчатке Другие страны

На Камчатке произошло землетрясение в шесть баллов Другие страны

В Белом доме заявили о внутреннем терроризме в США из-за убийства Кирка Другие страны

В одной из квартир жилого дома в Дашкесане произошел пожар Происшествия

ЦАХАЛ сообщил о перехвате выпущенной из Йемена ракеты Другие страны

Трамп пообещал "заняться Соросом" из-за подозрений в организации протестов в США Другие страны

NHK: В Японии при аварийной посадке самолета пострадали пять человек Другие страны

Аргентина пригрозила принятием мер против добычи нефти у Фолклендов Другие страны