Kamçatkadakı zəlzələ ilə əlaqədar ABŞ-də sunami xəbərdarlığı edilib
Digər ölkələr
- 13 sentyabr, 2025
- 08:28
ABŞ Milli Okean və Atmosfer İdarəsi Kamçatkada baş verən zəlzələ ilə əlaqədar sunami təhlükəsi ilə bağlı xəbərdarlıq edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Geoloji Xidməti məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, zəlzələnin maqnitudası 7,5 bal olub.
Rusiya Elmlər Akademiyasının geofizika xidməti məlumat yayıb kı, Kamçatka regionunda Petropavlovsk-Kamçatskidən 123 km aralıda 6,3 maqnitudalı zəlzələ baş verib. Belə ki, 46,8 kilometr dərinlikdə baş vermiş yeraltı təkanlar bir çox ərazidə açıq hiss edilib.
Kamçatkadakı zəlzələ ilə əlaqədar ABŞ-də sunami xəbərdarlığı edilib
