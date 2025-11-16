Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    В США обсуждают продление субсидий после неудачи с заменой Obamacare

    Другие страны
    • 16 ноября, 2025
    • 18:18
    В США обсуждают продление субсидий после неудачи с заменой Obamacare

    Американские законодатели обсуждают возможность продления субсидий, позволяющих миллионам граждан оплачивать страховку, после неудачи с заменой программы Obamacare на "менее затратную" систему.

    Как передает Report, об этом 16 ноября пишет The Washington Post (WP).

    Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что республиканцы получат лучшую систему в качестве замены Obamacare. Однако, как отмечают в конгрессе, рабочий план так и не появился. В результате демократы продвигают наиболее реалистичный сценарий - продлить действующие субсидии, которые поддерживают около 75% американцев.

    Аналитики предупреждают, что при прекращении финансирования "миллионы людей откажутся от медицинской страховки, если программа будет закрыта". Тем временем Трамп предложил направлять часть средств, которые сейчас получают страховые компании, напрямую "населению в целом" через специальные медицинские счета. Эксперты считают, что такая схема может вызвать "смертельную спираль" на рынке - здоровые уйдут, а больные потеряют поддержку.

    В сенате обсуждается компромисс: продление субсидий на один-два года и корректировка правил. Сенатор Билл Кэссиди заявил, что конгресс должен "выслушать разные идеи", поскольку рост стоимости медицины становится общей проблемой.

    Без решения, как отмечают законодатели, стоимость страховки для американцев может резко вырасти уже в ближайшие месяцы.

    Телеканал CNN 18 октября сообщил, что около 42 млн американцев могут потерять доступ к продовольственным талонам уже в ноябре из-за шатдауна федерального правительства. Средства программы продовольственной помощи SNAP могут закончиться в течение двух недель.

    Дональд Трамп США Obamacare

    Последние новости

    18:39

    Франция намерена развивать сотрудничество с Украиной в производстве БПЛА

    Другие страны
    18:18

    В США обсуждают продление субсидий после неудачи с заменой Obamacare

    Другие страны
    18:00

    ЦАХАЛ атаковал миротворцев ООН на юге Ливана

    Другие страны
    17:43
    Фото

    В Баку состоялся Глобальный день молодежи

    ИКТ
    17:39
    Видео

    Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор

    Армия
    17:25

    В Товузе четыре члена одной семьи отравились пищей

    Происшествия
    17:18

    В Турции при обрушении конструкции на стройке погибли два человека

    В регионе
    17:16

    Подорвавшемуся на мине в Агдере жителю Барды ампутировали ногу - ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    17:09

    Греция и Украина подписали меморандум о поставках газа

    Другие страны
    Лента новостей