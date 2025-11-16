В США обсуждают продление субсидий после неудачи с заменой Obamacare

Американские законодатели обсуждают возможность продления субсидий, позволяющих миллионам граждан оплачивать страховку, после неудачи с заменой программы Obamacare на "менее затратную" систему.

Как передает Report, об этом 16 ноября пишет The Washington Post (WP).

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что республиканцы получат лучшую систему в качестве замены Obamacare. Однако, как отмечают в конгрессе, рабочий план так и не появился. В результате демократы продвигают наиболее реалистичный сценарий - продлить действующие субсидии, которые поддерживают около 75% американцев.

Аналитики предупреждают, что при прекращении финансирования "миллионы людей откажутся от медицинской страховки, если программа будет закрыта". Тем временем Трамп предложил направлять часть средств, которые сейчас получают страховые компании, напрямую "населению в целом" через специальные медицинские счета. Эксперты считают, что такая схема может вызвать "смертельную спираль" на рынке - здоровые уйдут, а больные потеряют поддержку.

В сенате обсуждается компромисс: продление субсидий на один-два года и корректировка правил. Сенатор Билл Кэссиди заявил, что конгресс должен "выслушать разные идеи", поскольку рост стоимости медицины становится общей проблемой.

Без решения, как отмечают законодатели, стоимость страховки для американцев может резко вырасти уже в ближайшие месяцы.

Телеканал CNN 18 октября сообщил, что около 42 млн американцев могут потерять доступ к продовольственным талонам уже в ноябре из-за шатдауна федерального правительства. Средства программы продовольственной помощи SNAP могут закончиться в течение двух недель.