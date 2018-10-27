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    В США обнаружили тысячу замурованных в стену зубов

    Необычный тайник был обнаружен в стене второго этажа ремонтируемого старого здания в центре города
    © РИА "Новости"

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ В американском городе Валдоста (штат Джорджия) рабочие в ходе строительных работ наткнулись на приблизительно тысячу замурованных в стену человеческих зубов, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Необычный тайник был обнаружен в стене второго этажа ремонтируемого старого здания в центре города.

    По мнению местных экспертов, тайники делались зубными врачами, работавшими в этом здании в начале прошлого века. Так, после его постройки в 1900 году туда въехал доктор Кларес Уиттингтон, а позднее там работал доктор Лестер Юменз.

    Как отмечают местные волонтеры, это уже третий случай находки подобных тайников, при этом зубы также были скрыты в помещениях, в которых раньше практиковали стоматологи.

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