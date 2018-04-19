В США обнаружена "тектоническая бомба замедленного действия"

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Эпицентром землетрясения в ближайшие десятилетия на западном побережье США с высокой вероятностью может стать тектонический разлом Хейворд.

Как передает Report, об этом пишет Los Angeles Times, ссылаясь на Геологическую службу страны.

Длина разлома - 83 км, он проходит через густонаселенный район залива Сан-Франциско – там проживают более двух млн человек. Ученые спрогнозировали, что в итоге семибалльного землетрясения жертвами станут сотник человек, а в итоге подземных толчков возникнут пожары, так как будут повреждены газопроводы.

Специалисты предсказывают, что от техногенных последствий землетрясений в пожаре будут уничтожены более 150 тыс. домов, без жилья останутся около полумиллиона человек.

Последний раз землетрясение шесть баллов произошло на разломе в 1868 году, в среднем в этом районе они происходят каждые 150 лет.