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    В США оба пилота погибли при крушении истребителя - ОБНОВЛЕНО

    Оба пилота погибли

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Оба пилота разбившегося у берегов штата Флорида американского истребителя F/A-18 погибли.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в официальном аккаунте военно-морских сил США в Twitter

    "С сожалением сообщаем, что оба пилота объявлены погибшими. Мы молимся за их семьи", — говорится в послании.

    *** 02:31

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Палубный истребитель-бомбардировщик F/A-18 Hornet ВВС США потерпел крушение районе Бока Чика Ки во Флориде.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости,об этом представитель пресс-службы военно-морских сил США.

    Крылатая машина загорелась в воздухе и врезалась в землю в километре от взлетно-посадочной полосы авиабазы Ки-Уэст.

    По словам представителя военно-морских сил Атлантики, пилот и штурман успели катапультироваться. Военный отметил, что экипаж совершал учебный полет.

    На месте происшествия проходит поисково-спасательная операция. Состояние экипажа не уточняется.

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