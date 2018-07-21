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    В США неизвестный застрелил кардиолога Джорджа Буша-старшего

    Представители бывшего президента выразили соболезнования семье, коллегам и друзьям погибшего врача© ABC

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ В американском городе Хьюстон (штат Техас) неизвестный застрелил кардиолога бывшего президента Джорджа Буша-старшего, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

    Инцидент произошел недалеко от Техасского медицинского центра. Жертва и убийца ехали на велосипедах навстречу другу другу. Когда они поравнялись, напавший сделал два выстрела. Доктор Марк Хауснехт скончался от полученных ранений.

    Убийца объявлен в розыск, это белый или латиноамериканский мужчина лет 30, гладко выбрит, в солнцезащитных очках и бейсбольной кепке. Был одет в жилет и шорты.

    Представители бывшего президента выразили соболезнования семье, коллегам и друзьям погибшего врача.

    "Марк был фантастическим кардиологом и хорошим человеком. Я всегда буду благодарен ему за его исключительное и сострадательное отношение. Молимся за его семью", - заявил Буш-старший.

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