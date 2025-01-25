В США не одобряют, что Трамп полагается на миллиардеров в государственных вопросах

Только 10% американцев одобряют, что президент США Дональд Трамп доверяет в вопросах государственного управления советам миллиардеров.

Только 10% американцев одобряют, что президент США Дональд Трамп доверяет в вопросах государственного управления советам миллиардеров.

Как передает Report , об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного исследовательским центром NORC для агентства Associated Press.

Опрос проводился с 9 по 13 января, в нем приняли участие более 1,1 тыс. человек.

Отмечается, что 60% опрошенных считают, что президенту США не следует полагаться на советы миллиардеров в политических вопросах. Еще 59% негативно оценили зависимость Трампа от членов своей семьи.

По итогам исследования, создание Дональдом Трампом нового американского ведомства DOGE (Department of Government Efficiency), которое будет отвечать за повышение эффективности правительства США и которое должен возглавить миллиардер Илон Маск, одобряют всего 29%. Еще 39% опрошенных заявили, что "решительно" или "в некоторой степени" не поддерживают эту идею, 12% заняли нейтральную позицию, а 19% не смогли дать какую-либо оценку.

Напомним, что Трамп назначил ряд предпринимателей и миллиардеров на высокие государственные посты в своей администрации, в их числе также родственники американского лидера.