В США не менее шести человек погибли при опрокидывании лодки на озере Тахо

В США не менее шести человек погибли при опрокидывании лодки на озере Тахо

По меньшей мере шесть человек погибли в результате опрокидывания лодки на озере Тахо на западе США.

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По меньшей мере шесть человек погибли в результате опрокидывания лодки на озере Тахо на западе США. Об этом Report сообщает со ссылкой на телеканал NBC News. Согласно информации, инцидент произошел в субботу днем. Лодка, на борту которой находились 10 человек, перевернулась из-за высоких волн во время шторма. Береговой охране США удалось спасти только двух человек, они были госпитализированы, позднее из воды были извлечены тела шести пассажиров. Несмотря на проведение поисковой операции, охватившей более 390 квадратных миль (более 1000 кв. км - ред.) в течение 12 часов, двоих найти не удалось. "Завершение поисковой операции - это всегда трудное решение, которое ложится тяжелым бременем на каждого члена береговой охраны", — приводит телеканал слова капитана Дэвида Херндона. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram