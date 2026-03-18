В США не исключают изъятие ядерных материалов Ирана

США не исключают вероятность вывоза ядерных материалов из Ирана.

Как передает Report, об этом сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в беседе с журналистами.

"Для него это один из рассматриваемых вариантов действий. Но я не буду давать комментарии на этот счет или исключать данный вариант действий. Не буду давать прогнозы по каким бы то ни было будущим вариантам действий или исключать их", - сказала представитель американского лидера.

Между тем президент США Дональд Трамп сообщил 13 марта, что Вашингтон не намерен проводить какие-то военные операции, затрагивающие ядерные материалы в Иране. По словам главы Белого дома, США на этом совершенно не концентрируют внимание.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате был убит верховный лидер страны Али Хаменеи и ряд высокопоставленных чиновников. После этого Иран начал наносить удары по целям не только в Израиле, но и в странах, где размещены военные базы США и их союзников - в Саудовской Аравии, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах, Омане, Бахрейне, Ираке и на Кипре.