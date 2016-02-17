В США не будут брать кровь у доноров из штатов, где есть случаи заражения вирусом Зика

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Донорская кровь не может больше собираться из регионов США, в которых были случаи заболевания вирусом Зика, говорится в новых рекомендациях американского Управления по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

Человеку, уже зараженному вирусом Зика, запрещается становиться донором.

Если человек столкнулся с риском заражения вирусом, он не сможет сдавать кровь в течение как минимум четырех недель.

Банкам крови разрешили продолжать собирать тромбоциты и плазму крови, однако они должны быть обработаны с помощью технологии уничтожения патогена, одобренной ведомством.

Вирус Зика быстро распространяется по странам Латинской Америки. Больше всего пострадавших в Бразилии. Первые заболевшие есть в США, Европе и России. Власти США полагают, что вспышка вируса может произойти в южных штатах.

Вирус Зика связывают с ростом числа рожденных детей с микроцефалией - уменьшенным мозгом. В Бразилии были рождены несколько тысяч детей с этим диагнозом.

Считается, что вирус передается через укус комара. Однако в США был выявлен случай передачи вируса половым путем.