В США назвали условия для смягчения санкций против Венесуэлы

В США назвали условия для смягчения санкций против ВенесуэлыАдминистрация США "не спешит" отменять санкции, введенные Вашингтоном в отношении Венесуэлы, однако может рассмотреть возможность их ослабления, если президент республики Николас Мадуро сделает ш

В США назвали условия для смягчения санкций против ВенесуэлыАдминистрация США "не спешит" отменять санкции, введенные Вашингтоном в отношении Венесуэлы, однако может рассмотреть возможность их ослабления, если президент республики Николас Мадуро сделает шаги, демонстрирующие его готовность к серьезному диалогу с венесуэльской оппозицией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

"Мы не спешим снимать санкции... Если режим предпримет меры по укреплению доверия, которые покажут, что они готовы и хотят участвовать в реальных обсуждениях с оппозицией …, если они готовы сделать серьезные шаги, тогда мы рассмотрим (возможность) смягчения санкций", - заявил источник Reuters. Он не уточнил, каких именно шагов со стороны Венесуэлы ожидает Вашингтон.

Как отмечает агентство, американский чиновник при этом дал понять, что президент США Джо Байден вряд ли в ближайшее время ослабит давление на Каракас. Он также подчеркнул, что действующие рестрикции включают положения, разрешающие предоставление гуманитарной помощи Венесуэле, однако, по мнению Вашингтона, власти республики "активно препятствуют" осуществлению поставок. Как полагает Reuters, такой подход говорит о том, что вашингтонская администрация готова придерживаться нынешних ограничительных мер, в том числе против нефтяного сектора Венесуэлы. Источник Reuters при этом отметил, что Байден также стремится отойти от применявшегося предыдущей администрацией по большей части одностороннего подхода по оказанию "максимального давления" на Каракас и привлечь большее число стран к урегулированию ситуации в Венесуэле дипломатическим путем.