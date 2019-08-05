В США назвали сроки введения санкций в отношении России

Новые антироссийские санкции США вступят в силу 26 августа, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Согласно информации минфина США, директива начнет действовать после периода уведомления конгресса.

Уточняется, что это необходимо по закону о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете на его боевое применение от 1991 года.

Ранее американский лидер Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России по делу об отравлении в Великобритании Скрипалей.