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В США назвали основные причины инфляции

В США назвали основные причины инфляции Не покрываемые доходами расходы американского бюджета не являются одной из основных причин инфляции в стране.
Другие страны
17 марта 2023 г. 00:52
В США назвали основные причины инфляции

Не покрываемые доходами расходы американского бюджета не являются одной из основных причин инфляции в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразила министр финансов США Джанет Йеллен.

На слушаниях в финансовом комитете Сената Конгресса США Рон Джонсон (республиканец от штата Висконсин) спросил главу Минфина, считает ли она, что "превышающие доходы колоссальные бюджетные расходы", высокие цены на энергоносители и перебои в цепочках поставок являются основными причинами инфляции в США. "Я не считаю, что расходы на дефицит являются одной из главных причин инфляции", - ответила Йеллен.

Она добавила, что у высокой инфляции в США очень много причин. Министр также назвала рост цен на товары "проблемой номер один для экономики" страны. "Я бы сказал, что экономическая проблема номер один - это наш долг и дефицит бюджета", - указал сенатор.

Джонсон подчеркнул, что дефицит бюджета, по разным оценкам, за первые три года президентства демократа Джо Байдена составит $5,7 трлн в целом и это серьезно влияет на инфляцию. Республиканец добавил, что за следующие десять лет, по прогнозам аналитиков, госдолг США увеличится с $32 трлн до $50 трлн.

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