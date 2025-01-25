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В США намерены высылать нелегалов каждый день

В США намерены высылать нелегалов каждый день Незаконно проникших на территорию США мигрантов будут ежедневно высылать из страны на военных самолетах.
Другие страны
25 января 2025 г. 18:10
В США намерены высылать нелегалов каждый день

Незаконно проникших на территорию США мигрантов будут ежедневно высылать из страны на военных самолетах.

Как передает Report, об этом заявил в интервью телекомпании ABC Томас Хоман, которого новый американский президент Дональд Трамп назначил ответственным за безопасность границ и депортацию нелегалов.

Хоман отметил, что такие рейсы - лишь часть более масштабного плана по высылке мигрантов. Он также предложил нелегалам другое возможное решение проблемы - уехать самостоятельно.

"Если вы находитесь в стране нелегально, то мы займемся вами, потому что нарушать законы этой страны нельзя. Вы должны понимать, что, пересекая границу этой страны нелегально, вы нарушаете закон. Так что, если вы незаконно находитесь в стране, у вас проблемы. И я надеюсь, что все такие люди уедут", - сказал чиновник.

Напомним, что 20 января Трамп подписал указ о введении на границе США с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Американский лидер заявил, что это позволит направить на южную границу войска, чтобы "отразить катастрофическое вторжение" нелегальных мигрантов в страну. Ранее республиканец неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики и принудительную депортацию нелегальных мигрантов.

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