В США найден мертвым сообщивший о проблемах со сборкой самолетов экс-сотрудник Boeing

Бывший сотрудник Boeing, который выражал обеспокоенность по поводу производственных стандартов компании и проблем со сборкой самолетов, был найден мертвым в США.

Бывший сотрудник Boeing, который выражал обеспокоенность по поводу производственных стандартов компании и проблем со сборкой самолетов, был найден мертвым в США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Daily Mail.

По информации его адвоката, 62-летний Джон Барнетт был найден мертвым в своем грузовике на парковке отеля в Южной Каролине. Полиция Норт-Чарлстона заявила, что он умер от раны, которую "нанес себе сам", пишет издание.

Смерть Барнетта произошла во время перерыва в даче показаний по иску, в котором он утверждал, что рабочие под давлением намеренно устанавливали некачественные детали на самолеты на сборочном конвейере. Бывший сотрудник заявлял, что в некоторых случаях второсортные детали вынимались из мусорных баков перед установкой на строившиеся самолеты, чтобы избежать задержек. Проверка, проведенная Федеральным авиационным управлением США в 2017 году, подтвердила некоторые его опасения и потребовала от Boeing принять меры. Как отметил адвокат Барнетта, он дал показания на прошлой неделе.

Boeing, когда в понедельник распространились новости о смерти бывшего сотрудника, заявила, что компания "опечалена смертью Барнетта".