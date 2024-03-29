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В США надеются вернуться к закупке 72 истребителей в год на фоне сокращения бюджета

В США надеются вернуться к закупке 72 истребителей в год на фоне сокращения бюджета Американские военно-воздушные силы рассчитывают в ближайшей перспективе вновь вернуться к закупке не менее 72 истребителей F-15 и F-35 в год несмотря на то, что в 2025 финансовом году (с 1 октября 2024 года по 30 сентября 2025 года) из-за сокращения финан
Другие страны
29 марта 2024 г. 01:09
В США надеются вернуться к закупке 72 истребителей в год на фоне сокращения бюджета

Американские военно-воздушные силы рассчитывают в ближайшей перспективе вновь вернуться к закупке не менее 72 истребителей F-15 и F-35 в год несмотря на то, что в 2025 финансовом году (с 1 октября 2024 года по 30 сентября 2025 года) из-за сокращения финансирования ВВС закупят лишь 60 истребителей.

Как передает Report, об этом заявил начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Элвин в ходе конференции, организованной порталом Defense One.

"В настоящее время мы считаем, что оптимально нам хотелось бы получать 72 истребителя в год", - сказал Элвин. По его словам, в ведомстве сейчас изучают нынешние бюджетные ограничения и возможные приоритеты по закупке необходимой для ВВС техники. Генерал утвердительно ответил на уточняющий вопрос, намерены ли ВВС США в ближайшей перспективе вновь вернуться к закупке 72 истребителей в год.

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