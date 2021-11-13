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В США начался сбор подписей в поддержку петиции для помилования индеек

В США начался сбор подписей в поддержку петиции для помилования индеек Американская благотворительная организация Farm Sanctuary начала сбор подписей в поддержку петиции в адрес президента США Джо Байдена с целью помиловать индеек в День благодарения и отправить их благотворителям.
Другие страны
13 ноября 2021 г. 09:36
В США начался сбор подписей в поддержку петиции для помилования индеек

Американская благотворительная организация Farm Sanctuary начала сбор подписей в поддержку петиции в адрес президента США Джо Байдена с целью помиловать индеек в День благодарения и отправить их благотворителям.

Как передает Report, об этом сообщают американские СМИ.

Петицию уже поддержали певица Билли Айлиш, актер Хоакин Феникс, британский комик Рики Джервэйс и т.д. Организация просит не отправлять индеек на ферму, как это принято при помиловании птиц, а отдать их в Farm Sanctuary, где они смогут получить качественный уход.

Первым из президентов символическую церемонию помилования индеек провел в 1863 году Авраам Линкольн. Считается, что он приказал не убивать птицу, которую планировалось приготовить на ужин, но не на День благодарения, а на Рождество. Причиной такого решения президента стали мольбы его маленького сына.

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