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    В США начались мероприятия в память о жертвах урагана "Катрина"

    Keçmiş prezident Bill Klinton Yeni Orlean sakinləri ilə birlikdə qurbanlarının xatirəsini yad edib

    Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ В Новом Орлеане начались мероприятия в память о жертвах урагана "Катрина", обрушившегося на южное побережье США ровно 10 лет назад, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

    В ходе поминальной службы мэр города Митч Ландрё вспоминал, как жители поддерживали друг друга во время и после стихии.

    В памятных мероприятиях принял участие в том числе бывший президент США Билл Клинтон.

    Жертвами урагана в 2005 году стали около двух тысяч человек, еще около миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома. Около 80% территории Нового Орлеана было затоплено.

    Ураган "Катрина" был признан самым разрушительным ураганом в истории страны и вызвал сильные разрушения почти на всем южном побережье США.

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