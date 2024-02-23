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В США начались масштабные отключения мобильной связи после вспышек на Солнце

В США начались масштабные отключения мобильной связи после вспышек на Солнце В США зарегистрировали более 120 тыс. сбоев в работе сотовых сетей после двух вспышек на Солнце самого сильного X-класса.
Другие страны
23 февраля 2024 г. 00:50
В США начались масштабные отключения мобильной связи после вспышек на Солнце

В США зарегистрировали более 120 тыс. сбоев в работе сотовых сетей после двух вспышек на Солнце самого сильного X-класса.

Как передает Report, по данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), выбросы на звезде произошли 21 и 22 февраля.

Мощность извержений составила X1.8 и X1.7 соответственно.

В четверг, 22 февраля, по США прокатилась волна массовых отключений мобильной связи. По данным информационного агентства Associated Press, о перебоях в работе сотовых сетей доложили крупнейшие американские мобильные операторы AT&T, Verizon, T-Mobile и другие.

Специалисты NOAA предупредили о возможности сильных магнитных бурь, вызванных корональными выбросами массы (КВМ) и солнечной радиацией, которые сопровождают солнечные вспышки.

Также наблюдались отключения систем спутниковой связи GPS и "Глонасс" в Австралии, Индонезии, Индии и Восточной Африке.

Пока остается неясным, связаны ли эти два события, однако сообщения об отключениях мобильной связи в США последовали сразу после выбросов на Солнце.

В то же время некоторые ученые считают, что случившееся могло быть простым совпадением, поскольку солнечные вспышки нарушают работу систем связи на дневной стороне Земли, тогда как во время инцидента на территории Северной Америки еще была ночь.

В NOAA также отметили, что выброшенная Солнцем плазма достигнет Земли 25 февраля. Большая часть звездного вещества пройдет мимо нашей планеты, однако шлейф может задеть Землю по касательной траектории.

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