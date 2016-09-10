В США началась всеобщая забастовка заключенных

Баку. 10 cентября. REPORT.AZ/ В США началась национальная забастовка заключенных против условий их содержания в тюрьмах.

Как сообщает Report со ссылкой на bbc, заключенные требуют повысить оплату работ, которые они выполняют в заключении. Также они недовольны системой здравоохранения и переполненностью тюрем.

Активисты, защищающие права заключенных, сравнивают положение заключенных с рабством.

Американские СМИ сообщают о беспорядках в двух тюрьмах Флориды. Сейчас в них введен режим повышенной безопасности, а сами заключенные изолированы.

Активисты сообщают, что заключенные уже бастуют и в других американских штатах - Алабаме, Техасе и Южной Каролине. Причем активисты в социальных сетях призывают подключиться к забастовке заключенных по всей стране.