В США на нефтяном предприятии произошли взрывы

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ В штате Калифорния бригада рабочих случайно повредила газопровод. В результате произошло возгорание и взрыв, пострадали 15 человек, сообщает Reuters со ссылкой на представителя пожарного департамента.

Экскаватор задел 12-дюймовый (30 см) трубопровод, принадлежащий Тихоокеанской газовой и электрической компании (Pacific Gas & Electric Corp). Из образовавшегося отверстия вспыхнул огненный шар. Находившиеся рядом рабочие получили сильные ожоги. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, передает Report со ссылкой на РБК.

В тот же день в штате Техас в результате попадания молнии взорвались цистерны с нефтью. Инцидент произошел в пятницу утром по местному времени, сообщила местная пресса.

Молния попала в 12 цистерн, наполненных нефтью и соленой водой, принадлежащих компании Shale Tank Truck. Цистерны загорелись и взорвались. Никто из работников компании не пострадал, им удалось благополучно выбраться с места происшествия.