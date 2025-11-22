В США на церемонии зажжения рождественской ели произошла стрельба
Другие страны
- 22 ноября, 2025
- 08:23
Церемония зажжения рождественской ели в американском городе Конкорд (штат Северная Каролина) была прервана из-за стрельбы.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении местных властей, опубликованном в Facebook.
Инцидент произошел в пятницу около 19:30 по местному времени (04:30 по бакинскому времени). Оставшуюся часть мероприятия отменили, собравшихся зрителей попросили немедленно покинуть центр города.
В результате происшествия четыре человека получили огнестрельные ранения, пострадавшие были госпитализированы. Состояние троих раненых оценивается как критическое.
Последние новости
09:27
Трамп заявил, что отменяет временную защиту от депортации для сомалийцев в МиннесотеДругие страны
09:14
В порту Лос-Анджелеса на контейнеровозе произошел крупный пожарДругие страны
09:13
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (22.11.2025)Финансы
09:01
Фото
В Азербайджан попытались незаконно ввезти крупную партию психотропных лекарствПроисшествия
08:48
"Арсенал" заинтересован в покупке звезды "Ювентуса" Кенана ЙылдызаФутбол
08:23
В США на церемонии зажжения рождественской ели произошла стрельбаДругие страны
07:44
Ученые рассказали о воздействии технологий и стресса на организмЗдоровье
07:19
В Нью-Йорке при новом мэре продолжатся рейды против нелегаловДругие страны
06:51