    В США на церемонии зажжения рождественской ели произошла стрельба

    Другие страны
    • 22 ноября, 2025
    • 08:23
    Церемония зажжения рождественской ели в американском городе Конкорд (штат Северная Каролина) была прервана из-за стрельбы.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении местных властей, опубликованном в Facebook.

    Инцидент произошел в пятницу около 19:30 по местному времени (04:30 по бакинскому времени). Оставшуюся часть мероприятия отменили, собравшихся зрителей попросили немедленно покинуть центр города.

    В результате происшествия четыре человека получили огнестрельные ранения, пострадавшие были госпитализированы. Состояние троих раненых оценивается как критическое.

