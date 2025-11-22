В США на церемонии зажжения рождественской ели произошла стрельба

Церемония зажжения рождественской ели в американском городе Конкорд (штат Северная Каролина) была прервана из-за стрельбы.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении местных властей, опубликованном в Facebook.

Инцидент произошел в пятницу около 19:30 по местному времени (04:30 по бакинскому времени). Оставшуюся часть мероприятия отменили, собравшихся зрителей попросили немедленно покинуть центр города.

В результате происшествия четыре человека получили огнестрельные ранения, пострадавшие были госпитализированы. Состояние троих раненых оценивается как критическое.