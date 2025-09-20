В США на 100% уверены в достижении сделки с Китаем по TikTok

Соединенные Штаты на 100% уверены в достижении сделки с Китаем по соцсети TikTok, она будет подписана в ближайшие дни.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в эфире телеканала Fox News.

"Мы на 100% уверены, что сделка готова. Теперь эту сделку нужно лишь подписать, и команда президента работает над этим с китайскими коллегами", - сказала она/

Ливитт добавила, что подписание сделки ожидается "уже в ближайшие дни".