    Другие страны
    20 сентября, 2025
    18:52
    В США на 100% уверены в достижении сделки с Китаем по TikTok

    Соединенные Штаты на 100% уверены в достижении сделки с Китаем по соцсети TikTok, она будет подписана в ближайшие дни.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в эфире телеканала Fox News.

    "Мы на 100% уверены, что сделка готова. Теперь эту сделку нужно лишь подписать, и команда президента работает над этим с китайскими коллегами", - сказала она/

    Ливитт добавила, что подписание сделки ожидается "уже в ближайшие дни".

