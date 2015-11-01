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    ​В США мужчина устроил кровавую расправу в университете

    В результате стрельбы погиб один человек

    Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ В результате стрельбы на территории кампуса государственного университета Уинстона-Сейлема, штат Северная Каролина, США, погиб один человек.

    Как передает Report, об этом 31 октября сообщила телекомпания NBC.

    Полиции уже стало известно имя преступника, это Джаррет Джером Мур, не являющийся студентом университета.

    Убийца пока остается на свободе, полиция ищет его и ведет расследование произошедшего.

    Передвижение по кампусу ограничено.

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