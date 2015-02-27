 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В США мужчина расстрелял семь человек и покончил с собой

    Тело преступника нашли в машине

    Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ 27 февраля в округе Техас штата Миссури 36-летний мужчина расстрелял семь человек, затем покончил с собой.

    Как передает Report со ссылкой на The Guardian, рядом с местом инцидента погибла пожилая женщина.

    Ее смерть наступила по естественным причинам. Таким образом, в одном месте погибли сразу девять человек.

    По информации издания, тело 36-летнего преступника обнаружили в автомобиле, который был припаркован на территории округа Шеннон. Что побудило его на преступление, пока неизвестно.

    По словам полицейского Джеффа Киндера, тела убитых обнаружили в четырех разных домах.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi