​В США мужчина расстрелял семь человек и покончил с собой

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ 27 февраля в округе Техас штата Миссури 36-летний мужчина расстрелял семь человек, затем покончил с собой.

Как передает Report со ссылкой на The Guardian, рядом с местом инцидента погибла пожилая женщина.

Ее смерть наступила по естественным причинам. Таким образом, в одном месте погибли сразу девять человек.

По информации издания, тело 36-летнего преступника обнаружили в автомобиле, который был припаркован на территории округа Шеннон. Что побудило его на преступление, пока неизвестно.

По словам полицейского Джеффа Киндера, тела убитых обнаружили в четырех разных домах.