​В США могут ввести запрет на внутренние рейсы из очагов коронавируса

Власти США не исключают ограничения на внутренние перелеты из очагов распространения коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в воскресенье журналистам президент Дональд Трамп.

"Мы очень серьезно думаем над этим сейчас. Мы работаем с губернаторами, мы работаем с авиакомпаниями, мы работаем с другими факторами. Это очень непростое решение", - сказал он в ответ на вопрос, рассматривается ли возможность запрета на полеты из очагов распространения коронавируса.

При этом он напомнил, что при полетах пассажиры проходят проверку на COVID-19, в некоторых штатах это касается и внутренних рейсов.