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В США количество жертв COVID-19 превысило число погибших от "испанки"

В США количество жертв COVID-19 превысило число погибших от "испанки" Университет Джонса Хопкинса обнародовал данные о числе погибших в результате пандемии коронавируса в США. Сотрудники учреждения сравнили количество скончавшихся с числом жертв от эпидемии "испанки" с начала ХХ века.
Другие страны
21 сентября 2021 г. 05:48
В США количество жертв COVID-19 превысило число погибших от испанки

Университет Джонса Хопкинса обнародовал данные о числе погибших в результате пандемии коронавируса в США. Сотрудники учреждения сравнили количество скончавшихся с числом жертв от эпидемии "испанки" с начала ХХ века.

Как передает Report, количество жертв эпидемии испанского гриппа в 1918-1919 годах составило 675 000 человек, говорят данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США. В настоящее время число скончавшихся от осложнений, вызванных коронавирусом, составило 675 885 человек.

В университете отметили, что смертность от коронавируса растет на фоне распространения дельта-штамма.

В связи с этим США с ноября будут требовать от въезжающих иностранцев полной вакцинации. Главный американский инфекционист, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что Соединенные Штаты не достигнут числа в один млн умерших от COVID-19, если больше людей в стране вакцинируются.

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