​В США казнен 24-й в этом году преступник

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Власти штата Техас в среду казнили преступника, осужденного за убийство полицейского в 2001 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, приговор был приведен в исполнение путем смертельной инъекции.

Это 24-я казнь в этом году в США и 12-я в Техасе. 33-летний Личо Эскамилья был приговорен к высшей мере наказания за то, что в ноябре 2001 году затеял драку на выходе из ночного клуба и применил огнестрельное оружие против четырех полицейских, пытавшихся разнять дерущихся. Один блюститель порядка был убит двумя выстрелами, второй тяжело ранен. Эскамилья хладнокровно приблизился к первому и выстрелил ему в голову еще три раза, после чего попытался скрыться.

Преступник был приговорен к смертной казни в октябре 2002 года.