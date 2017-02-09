В США из-за непогоды отменили три тысячи авиарейсов

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Непогода в США привела к отмене уже почти 3 тысяч авиарейсов.

Как передает Report, об этом сообщает в четверг авиационный портал FlightAware.

Ожидается, что в ближайшие часы на северо-восток страны обрушится снежный шторм. По данным синоптиков, в некоторых районах может выпасть до 30-35 см снега.

По данным портала, всего в четверг в США отменен 2881 авиарейс. Число задержанных рейсов составило на данный момент 200.

Больше всего рейсов отменено в аэропортах "Ла Гуардиа" и имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, "Ньюарк", "Логан" в Бостоне.

Согласно заявлению Национальной метеорологической службы США, снегопады в Бостоне продолжатся в предстоящие выходные. В связи с непогодой закрыты все школы Нью-Йорка, Бостона и округа Филадельфия.