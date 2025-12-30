Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В США из-за непогоды были задержаны свыше 10 тыс. рейсов

    Другие страны
    • 30 декабря, 2025
    • 10:28
    В США из-за непогоды были задержаны свыше 10 тыс. рейсов

    Более 10 тыс. авиарейсов были задержаны в штатах Среднего Запада и северо-восточных штатах США из-за непогоды.

    Как передает Report, такие данные приводит специализированный портал FlightAware.

    В понедельник и на начало вторника были отменены еще 1,9 тыс. авиарейсов.

    В национальном метеобюро сообщили, на эти регионы обрушились сильные снегопады и штормовые ветры. В частности, вечером в понедельник скорость ветра в Чикаго в штате Иллинойс местами достигала 25 м/с.

    Непогода стала причиной нарушения транспортного сообщения в этих регионах. Помимо масштабной отмены и задержки авиарейсов, также отмечаются и массовые дорожно-транспортные происшествия.

    По подсчетам телеканала NBC, в зоне непогоды оказались почти 110 млн человек.

    США непогода задержка рейсов
    ABŞ-də hava şəraiti səbəbindən minlərlə aviareys təxirə salınıb

    Последние новости

    10:57

    В Баку состоится праздничный салют

    Внутренняя политика
    10:57
    Фото

    Анар Гулиев пригласил кыргызскую сторону к активному участию в WUF13

    Инфраструктура
    10:55

    Ахрор Бурханов: Баку и Ташкент готовят новые проекты в энергетике и цифровой экономике - ИНТЕРВЬЮ

    Внешняя политика
    10:54

    Сухогруз "Гафур Мамедов" прошел капремонт в Турции

    Инфраструктура
    10:48

    Управление маркетинга SOCAR заработало почти $360 млн от ненефтяного экспорта

    Энергетика
    10:46

    Грузия депортировала более 60 иностранцев, включая граждан Азербайджана

    В регионе
    10:43

    Агентство ИКТ выбирает аудитора

    Финансы
    10:40

    "SOCAR Polymer" увеличил экспортные доходы на 4,3%

    Энергетика
    10:35

    АЖД увеличили экспортные доходы почти в 6 раз

    Инфраструктура
    Лента новостей