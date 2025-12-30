В США из-за непогоды были задержаны свыше 10 тыс. рейсов
Другие страны
- 30 декабря, 2025
- 10:28
Более 10 тыс. авиарейсов были задержаны в штатах Среднего Запада и северо-восточных штатах США из-за непогоды.
Как передает Report, такие данные приводит специализированный портал FlightAware.
В понедельник и на начало вторника были отменены еще 1,9 тыс. авиарейсов.
В национальном метеобюро сообщили, на эти регионы обрушились сильные снегопады и штормовые ветры. В частности, вечером в понедельник скорость ветра в Чикаго в штате Иллинойс местами достигала 25 м/с.
Непогода стала причиной нарушения транспортного сообщения в этих регионах. Помимо масштабной отмены и задержки авиарейсов, также отмечаются и массовые дорожно-транспортные происшествия.
По подсчетам телеканала NBC, в зоне непогоды оказались почти 110 млн человек.
