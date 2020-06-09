В США хотят предложить новые санкции против России и Ирана

Член Конгресса США от штата Флорида республиканец Грег Стьюби намерен предложить на этой неделе новые санкции в отношении России, Ирана и Китая. Как передает Report, об этом он сообщил в эфире телеканала Fox Business.

"Да, предполагается, что это будет представлено завтра и подробно изложит новые санкции и внешнеполитический международный подход к России, Китаю и Ирану", — уточнил сенатор.

По его словам, новые санкционные меры имеют отношение к истечению срока оружейного эмбарго по Ирану.

Стьюби также сообщил, что его партия намерена предложить запретить финансовую помощь США Ливану.

Ранее Соединенные Штаты ввели санкции в отношении более 100 судов и компаний Ирана.