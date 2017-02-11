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    В США грузовик опрокинуло ветром - ВИДЕО

    Инцидент произошел в штате Вайоминг

    Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ В США грузовик опрокинуло ветром. Как сообщает Report, агентство Associated Press распространило видео происшествия.

    Инцидент произошел в штате Вайоминг. Сильным порывом ветра, который на тот момент достигал скорости 112 километров в час, движущийся по дороге грузовик перевернуло прямо на стоявшую на соседней полосе полицейскую машину.

    По счастливой случайности, в момент происшествия в полицейской машине никто не находился. Сообщается, что водитель грузовика не пострадал.

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