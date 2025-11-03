В США двум подозреваемым предъявили обвинения по делу о терроризме
- 03 ноября, 2025
- 20:58
В США двум подозреваемым предъявлены обвинения в связи с подготовкой предполагаемой террористической атаки, которую планировалось осуществить в Мичигане в минувшие выходные, на праздник Хэллоуин.
Как передает Report, об этом сообщает NBC News.
Согласно информации, обвиняемым Мохмеду Али и Маджеду Махмуду инкриминируются получение, передача и попытка передачи оружия и боеприпасов, заведомо предназначавшихся для совершения террористического преступления.
Ранее директор Федерального бюро расследований Кэш Пател заявлял, что арестованы пять человек, которые "предположительно готовили нападение в выходные на Хэллоуин". Однако, обвинения были предъявлены только двоим.
