В США двум подозреваемым предъявили обвинения по делу о терроризме

В США двум подозреваемым предъявлены обвинения в связи с подготовкой предполагаемой террористической атаки, которую планировалось осуществить в Мичигане в минувшие выходные, на праздник Хэллоуин.

Как передает Report, об этом сообщает NBC News.

Согласно информации, обвиняемым Мохмеду Али и Маджеду Махмуду инкриминируются получение, передача и попытка передачи оружия и боеприпасов, заведомо предназначавшихся для совершения террористического преступления.

Ранее директор Федерального бюро расследований Кэш Пател заявлял, что арестованы пять человек, которые "предположительно готовили нападение в выходные на Хэллоуин". Однако, обвинения были предъявлены только двоим.