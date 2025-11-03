Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    В США двум подозреваемым предъявили обвинения по делу о терроризме

    Другие страны
    • 03 ноября, 2025
    • 20:58
    В США двум подозреваемым предъявили обвинения по делу о терроризме

    В США двум подозреваемым предъявлены обвинения в связи с подготовкой предполагаемой террористической атаки, которую планировалось осуществить в Мичигане в минувшие выходные, на праздник Хэллоуин.

    Как передает Report, об этом сообщает NBC News.

    Согласно информации, обвиняемым Мохмеду Али и Маджеду Махмуду инкриминируются получение, передача и попытка передачи оружия и боеприпасов, заведомо предназначавшихся для совершения террористического преступления.

    Ранее директор Федерального бюро расследований Кэш Пател заявлял, что арестованы пять человек, которые "предположительно готовили нападение в выходные на Хэллоуин". Однако, обвинения были предъявлены только двоим.

    США Хэллоуин терроризм обвинения

    Последние новости

    21:13

    Румыния приобрела у Нидерландов 18 истребителей за 1 евро

    Другие страны
    20:58

    В США двум подозреваемым предъявили обвинения по делу о терроризме

    Другие страны
    20:47

    В Британии впервые за год фиксируют 11 дней без нелегальной миграции

    Другие страны
    20:31
    Фото

    В Баку состоялся концерт, посвященный Дню победы

    Внутренняя политика
    20:30

    МИД: Азербайджан приветствует решение ЮНЕСКО об учреждении Всемирного дня тюркской языковой семьи

    Внешняя политика
    20:17

    В Армении арестован племянник Гарегина II - ОБНОВЛЕНО -2

    В регионе
    20:15

    В Армении экс-мэру предъявлены обвинения в отмывании денег

    В регионе
    20:02
    Фото

    Азербайджан и Румыния договорились о реализации совместных инициатив в сфере медиа

    Медиа
    19:56

    Спикер парламента Армении выдвинул свою кандидатуру для участия в парламентских выборах

    В регионе
    Лента новостей