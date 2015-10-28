​В США дирижабль сорвался с привязи и улетел

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ В американском штате Мэриленд дирижабль сорвался с места крепления и улетел в сторону штата Пенсильвания.

По сообщениям Report, об об этом передает ТАСС со ссылкой на телекомпания CNN.

Сообщается, что летательный аппарат предназначался для размещения аппаратуры, способной засекать приближающиеся самолеты.

С военной базы в Нью-Джерси вслед дирижаблю отправились два истребителя. Его движение отслеживают Федеральное авиационное управление США и радиолокаторы системы Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки.