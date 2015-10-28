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    ​В США дирижабль сорвался с привязи и улетел

    Летательный аппарат предназначался для размещения аппаратуры, способной засекать приближающиеся самолеты

    Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ В американском штате Мэриленд дирижабль сорвался с места крепления и улетел в сторону штата Пенсильвания.

    По сообщениям Report, об об этом передает ТАСС со ссылкой на телекомпания CNN.

    Сообщается, что летательный аппарат предназначался для размещения аппаратуры, способной засекать приближающиеся самолеты.

    С военной базы в Нью-Джерси вслед дирижаблю отправились два истребителя. Его движение отслеживают Федеральное авиационное управление США и радиолокаторы системы Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки.

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