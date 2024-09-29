В США число жертв урагана "Хелен" выросло до 65 человек

На юго-востоке США из-за обрушившегося на территорию страны урагана "Хелен" погибли не менее 65 человек

На юго-востоке США из-за обрушившегося на территорию страны урагана "Хелен" погибли не менее 65 человек

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NBC News.

Согласно информации, примерно в 20 случаях причиной смерти стало падение деревьев.

Отмечается, что около 2,68 млн жителей Флориды, Джорджии, Северной Каролины, Южной Каролины, Теннесси и Вирджинии из-за урагана остались без электричества в субботу вечером.

Ранее сообщалось, что из-за урагана "Хелен" в четырех штатах юго-востока США погибли 40 человек.

Ожидается, что в понедельник погодные условия станут более благоприятными, однако ливневые дожди все еще могут пройти в нескольких регионах в районе Аппалачей.

Ураган четвертой категории по шкале Саффира - Симпсона "Хелен" достиг суши в малонаселенном районе Биг-Бенд во Флориде ранним утром в пятницу по времени штатов Восточного побережья США. Вскоре после этого он ослаб сначала до первой категории, а после - до тропического шторма.