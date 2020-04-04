В США число жертв коронавируса превысило 7 тысяч - ОБНОВЛЕНО

Число жертв коронавируса в США составляет 7 077 человек.

Как передает Report, об этом следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Количество подтвержденных случаем заражения коронавирусом достигло 273 тысяч, выздоровевших - 9,5 тысяч.

Отметим, что в мире было зарегистрировано 972 640 заболевших и 50 325 умерших.

*** 21:24

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в США составляет более 257 тысяч человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из данных Университета Джонса Хопкинса на 12.30 по местному времени (20:30 - бакинское время).

Количество жертв COVID-19 на этот момент составляет 6,5 тысяч.

Число выздоровевших - 9,3 тысячи человек.

Отметим, что количество зараженных новым коронавирусом в мире превысило 1 миллион человек, свыше 50 тысяч скончались.