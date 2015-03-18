В США бирманец зарезал троих братьев

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Бирманец Эх Лар Дох Хтоо напал с ножом на семью из Мьянмы в Нью-Берне (США, Северная Каролина). Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на начальника полиции города Туссена Саммерса-младшего.

По словам полицейского, 18-летний Хтоо зарезал троих братьев и ранил их 14-летнюю сестру и мать.

Подозреваемого в нападении арестовали. В полиции заявили, что проведению расследования мешает языковой барьер.

Раненых женщин доставили в больницу, откуда их вскоре выпустили, отмечает Report со ссылкой на издание Lenta.Ru.

Нью-Берн - прибрежный городок с населением в 30 тыс. человек. В нем проживает около 1900 беженцев из Мьянмы.